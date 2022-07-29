Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:33

Овечкин прокомментировал свои низкие места в рейтингах игроков НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свои низкие места в ряде рейтингов игроков НХЛ

«Никак к этому не отношусь, — цитирует Овечкина ТАСС. — У каждого есть свое мнение, свои рейтинги. Что, следить за каждым рейтингом?»

Ранее корреспондент сайта Action Network Чэйз Маккаллум составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас. Овечкина он поставил на 80-е место.

Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте защитник «Колорадо» Кейл Макар, а замкнул тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

В рейтинге игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.

36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Также Овечкин вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов — 780 шайб.

Источник: https://tass.ru/sport/15339215
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин не вошел в топ-10 форвардов для фэнтези-лиги по версии сайта НХЛ
Puck Empire не включил Овечкина в топ-30 лучших игроков НХЛ. Кучеров — шестой, Панарин — 11-й
Кучеров — первый, Капризов — третий, Овечкин — шестой. 50 лучших русских хоккеистов прямо сейчас
В тренерский штаб команды Овечкина вошла женщина. Такого в истории НХЛ еще не было
Российский защитник подписал сумасшедший контракт в НХЛ. Но до рекорда Овечкина всем пока далеко
Губерниев: «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а нищеброды»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ничушкин сообщил, что извинился перед руководством «Далласа» за плохую игру

Ничушкин о чешском вратаре «Колорадо» Францоузе: «Добрее человека я в жизни не знаю»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
7.10 21:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Вратари (КН)
И КН
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

0 0
Антон Худобин

Антон Худобин

Даллас

 0 0
Майк Смит

Майк Смит

Эдмонтон

 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости