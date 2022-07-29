Овечкин прокомментировал свои низкие места в рейтингах игроков НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свои низкие места в ряде рейтингов игроков НХЛ

«Никак к этому не отношусь, — цитирует Овечкина ТАСС. — У каждого есть свое мнение, свои рейтинги. Что, следить за каждым рейтингом?»

Ранее корреспондент сайта Action Network Чэйз Маккаллум составил список из 100 лучших хоккеистов НХЛ, которые играют сейчас. Овечкина он поставил на 80-е место.

Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте защитник «Колорадо» Кейл Макар, а замкнул тройку нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

В рейтинге игроков НХЛ от портала Puck Empire Овечкин занял 34-е место.

36-летний российский нападающий — девятикратный обладатель приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, трехкратный обладатель приза самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Также Овечкин вошел в список 100 лучших игроков НХЛ за всю историю лиги. Форвард занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов — 780 шайб.