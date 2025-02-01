Овечкин прокомментировал рекорд по количеству вратарей, которым он забивал

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал рекорд по количеству вратарей, которым он забивал.

«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперед. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас... еще много вратарей, которым нужно забить», — сказал Овечкин.

В середине января капитан «Вашингтона» поразил ворота 179-го голкипера и обогнал по этому показателю Яромира Ягра.

От Уэйна Гретцки (894) Овечкина отделяют 18 голов, от единоличного рекорда — 19.