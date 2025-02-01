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Сегодня, 13:18

Овечкин прокомментировал рекорд по количеству вратарей, которым он забивал

Камила Абдурахманова
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал рекорд по количеству вратарей, которым он забивал.

«Мой рекорд? Это позади. Прямо сейчас ты движешься вперед. Это был хороший момент, исторический. Но сейчас... еще много вратарей, которым нужно забить», — сказал Овечкин.

В середине января капитан «Вашингтона» поразил ворота 179-го голкипера и обогнал по этому показателю Яромира Ягра.

От Уэйна Гретцки (894) Овечкина отделяют 18 голов, от единоличного рекорда — 19.

Александр Овечкин
Хоккей
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 51 34 17 74
2 Каролина 52 32 20 68
3 Нью-Джерси 53 29 24 64
4 Коламбус 52 26 26 59
5 Айлендерс 50 23 27 53
6 Рейнджерс 50 24 26 52
7 Филадельфия 53 23 30 52
8 Питтсбург 53 21 32 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 30 22 63
2 Торонто 51 30 21 62
3 Оттава 51 27 24 58
4 Тампа-Бэй 50 27 23 57
5 Бостон 53 25 28 56
6 Детройт 51 25 26 55
7 Монреаль 51 24 27 53
8 Баффало 51 20 31 45
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 53 36 17 75
2 Даллас 51 33 18 67
3 Миннесота 52 31 21 66
4 Колорадо 53 30 23 62
5 Юта 51 21 30 51
6 Сент-Луис 52 23 29 50
7 Нэшвилл 50 18 32 43
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 51 32 19 68
2 Вегас 52 31 21 68
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Калгари 50 25 25 57
5 Ванкувер 51 23 28 56
6 Сиэтл 53 23 30 49
7 Анахайм 51 21 30 48
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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1.02 03:00
Баффало – Нэшвилл
 4 : 3
1.02 04:00
Даллас – Ванкувер
 5 : 3
1.02 05:00
Юта – Коламбус
 2 : 3 ОТ
1.02 05:00
Колорадо – Сент-Луис
 5 : 0
1.02 21:00
Флорида – Чикаго
 - : -
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- : -
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