Овечкин о разгроме «Монреаля»: «Мы создали столько моментов, сколько могли»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).

«Отличное начало с нашей стороны. Думаю, мы создали столько моментов, сколько могли», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Овечкин. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал три голевые передачи.

«Вашингтон» с 47 очками занимает 6-е место в Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 33 очка.