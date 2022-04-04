«Нам нужно забыть об этой игре». Овечкин — о поражении от «Миннесоты»
Капитан «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:5).
«Я думаю, что потери и неправильные решения с шайбой убили нашу динамику. Мы все знаем, что должны делать, просто сегодня по какой-то причине мы сыграли мягко. Я думаю, нам просто нужно забыть об этой игре», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
После этого матча «Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 91 очком — на второй строчке Востока.
Положение команд
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|69
|49
|20
|104
|2
|Миннесота
|68
|43
|25
|91
|3
|Сент-Луис
|68
|38
|30
|86
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|68
|39
|29
|81
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|69
|22
|47
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|68
|40
|28
|89
|2
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|86
|3
|Эдмонтон
|70
|40
|30
|85
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|68
|29
|39
|66
|8
|Сиэтл
|69
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|47
|50
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|4.04
|02:00
|
Ванкувер – Вегас
|2 : 3 ОТ
|4.04
|02:00
|
Вашингтон – Миннесота
|1 : 5
|4.04
|02:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|3 : 4 Б
|4.04
|02:00
|
Чикаго – Аризона
|2 : 3 ОТ
|4.04
|03:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|1 : 6
|4.04
|04:00
|
Сиэтл – Даллас
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|69
|97
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|51
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|70
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|47
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|54
|2.16
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