Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:5).

«Я думаю, что потери и неправильные решения с шайбой убили нашу динамику. Мы все знаем, что должны делать, просто сегодня по какой-то причине мы сыграли мягко. Я думаю, нам просто нужно забыть об этой игре», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 91 очком — на второй строчке Востока.