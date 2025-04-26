Овечкин — о поражении от «Монреаля»: «Никто не говорил, что будет легко»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:6).

«Мы знали, что им придется нелегко. Я думаю, что мы хорошо сыграли в первом периоде. Допустили пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

Счет в серии 2-1 в пользу «Вашингтона». Четвертый матч состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 01:30 по московскому времени.