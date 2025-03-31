Овечкин — о поражении от «Баффало»: «Вашингтон» пытался отыграться, но не смог»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:8).

«Когда Протас забивает в меньшинстве, это придает нам больше уверенности и наша скамейка начинает больше включаться в игру. Мы пытались отыграться, но, к сожалению, не смогли», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 63 (37+26) очка в 57 матчах сезона. 39-летний россиянин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 4 шайб.

«Вашингтон» с 103 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 68 очками — на последней строчке.