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31 марта 2025, 04:37

Овечкин — о поражении от «Баффало»: «Вашингтон» пытался отыграться, но не смог»

Сергей Разин
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:8).

«Когда Протас забивает в меньшинстве, это придает нам больше уверенности и наша скамейка начинает больше включаться в игру. Мы пытались отыграться, но, к сожалению, не смогли», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин набрал 63 (37+26) очка в 57 матчах сезона. 39-летний россиянин забил 890-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) до 4 шайб.

«Вашингтон» с 103 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 68 очками — на последней строчке.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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