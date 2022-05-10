Овечкин о поражении от «Флориды» в овертайме: «Забудем об этом и пойдем дальше»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:3 ОТ).

«Думаю, в третьем периоде мы играли хорошо, играли солидно. Каким-то образом игра перевернулась. В конце концов, мы получили плохие отскоки. Как я уже говорил, это будет тяжелая длинная серия. Забудем об этом матче и идем дальше», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пэлл.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 12 мая и начнется в 2:30 мск.