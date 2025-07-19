Овечкин прокомментировал открытие хоккейной площадки в месте, где он играл в детстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от открытия хоккейной площадки в месте, где он играл в детстве.

В субботу, 19 июля проходит открытие хоккейной площадки на улице Флотская, именно в этом месте хоккеист играл в детстве

— Мы играли в футбол на этой коробке. Этот район знаком мне. Очень приятно, что сделали такую прекрасную площадку для детей, — сказал Овечкин.

Хоккейную площадку реконструировали партнеры Овечкина из компании FONBET.