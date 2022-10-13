Овечкин о Протасе: «Он получает огромную возможность быть в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением об игре форварда Алексея Протаса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:5).

«Он достаточно взрослый для своей роли в команде, он много работал все лето. Это хорошо для него. Он получает огромную возможность быть в команде», — приводит слова Овечкина Washington Post.

В матче с «Брюинз» 21-летний белорус отметился двумя бросками по воротам. В минувшем сезоне Протас набрал 9 (3+6) очков в 33 матчах НХЛ.