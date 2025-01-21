Овечкин — о дисквалификации Макдэвида перед матчем с «Вашингтоном»: «Плохо для него, хорошо для нас»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида перед игрой с его командой в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний канадец получил матч-штраф в игре с «Ванкувером» (2:3). В концовке матча у Макдэвида случилась потасовка с форвардом «Ванкувера» Коннором Гарландом, в ходе которой хоккеист «Эдмонтона» ударил соперника клюшкой в лицо.

Его дисквалифицировали на три игры. Макдэвид пропустит матчи НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз».

«Это игра, это страсть, очевидно. Не думаю, что он хотел это сделать. Плохо для него, но хорошо для нас», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

«Эдмонтон» дома примет «Вашингтон» в среду, 22 декабря. Начало — в 05.00 по московскому времени.