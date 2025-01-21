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21 января, 23:17

Овечкин — о дисквалификации Макдэвида перед матчем с «Вашингтоном»: «Плохо для него, хорошо для нас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал дисквалификацию форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида перед игрой с его командой в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний канадец получил матч-штраф в игре с «Ванкувером» (2:3). В концовке матча у Макдэвида случилась потасовка с форвардом «Ванкувера» Коннором Гарландом, в ходе которой хоккеист «Эдмонтона» ударил соперника клюшкой в лицо.

Его дисквалифицировали на три игры. Макдэвид пропустит матчи НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», «Ванкувер Кэнакс» и «Баффало Сэйбрз».

«Это игра, это страсть, очевидно. Не думаю, что он хотел это сделать. Плохо для него, но хорошо для нас», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

«Эдмонтон» дома примет «Вашингтон» в среду, 22 декабря. Начало — в 05.00 по московскому времени.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 45 25 20 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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