Овечкин произнес речь в Белом доме на встрече с Трампом. Видео

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин произнес речь на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В интернете было опубликовано ее видео.

Россиянин поблагодарил президента США за приглашение, сказал, что для него большая честь быть здесь и сказал, что команда попытается вновь выиграть Кубок Стэнли.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

WATCH: Alex Ovechkin (@ovi8) and the Washington Capitals, winners of the 2018 Stanley Cup, visit Trump in the White House pic.twitter.com/6I6bhuhP0I – TicToc by Bloomberg (@tictoc) 25 марта 2019 г.

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