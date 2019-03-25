23:20 | Хоккей — НХЛ

Овечкин произнес речь в Белом доме на встрече с Трампом. Видео

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин произнес речь на встрече с президентом США Дональдом Трампом. В интернете было опубликовано ее видео.

Россиянин поблагодарил президента США за приглашение, сказал, что для него большая честь быть здесь и сказал, что команда попытается вновь выиграть Кубок Стэнли.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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