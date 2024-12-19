Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:29

Овечкин продолжает тренироваться в бесконтактном свитере после травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает бесконтактные тренировки после повреждения, сообщает журналист Том Гулитти.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах «Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Мирра Андреева и Соболенко победили Рыбакину и Гарсию на турнире WTL
Путин заявил, что решение о СВО нужно было принимать раньше
Сборная России по футболу завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА
Путин назвал причины роста цен в России
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Популярное видео
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин вернется на лед через неделю? Без него у «Вашингтона» прервалась рекордная серия побед
Карбери — о возвращении Овечкина: «Он уже на финишной прямой»
Инсайдер НХЛ уверен, что Овечкин может сыграть до паузы на Рождество
Фетисов — об Овечкине: «Саша — одаренный человек во всех отношениях»
Представитель Овечкина: «Капитан поехал с командой на выезд. Играть не будет»
Фридзон рассказал о забавном диалоге с Овечкиным по поводу рекорда Гретцки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В НХЛ исключили возможность проведения матча между «Монреалем» и СКА в ближайшем будущем
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 34 21 13 45
2 Вашингтон 31 21 10 44
3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 32 14 18 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 33 20 13 42
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 32 20 12 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 31 15 16 35
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 43
2 Лос-Анджелес 31 18 13 40
3 Эдмонтон 31 18 13 38
4 Ванкувер 31 16 15 38
5 Калгари 32 15 17 36
6 Сиэтл 33 15 18 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 34 11 23 27
Результаты / календарь
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
19.12 03:00
Детройт – Филадельфия
 6 : 4
19.12 03:30
Даллас – Торонто
 3 : 5
19.12 05:30
Миннесота – Флорида
 1 : 6
19.12 06:00
Юта – Ванкувер
 3 : 2 ОТ
19.12 06:00
Анахайм – Виннипег
 3 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости