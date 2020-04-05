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Овечкин продолжает делать сокрушительные силовые приемы. Даже в виртуальном хоккее

02:40
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Телекомпания NBC Sports Washington в условиях пандемии коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. В очередном матче «Вашингтон» ведет у «Флориды» (3:0), а капитан команды Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом. Счет открыл Евгений Кузнецов.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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