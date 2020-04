Овечкин продолжает делать сокрушительные силовые приемы. Даже в виртуальном хоккее

Телекомпания NBC Sports Washington в условиях пандемии коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. В очередном матче «Вашингтон» ведет у «Флориды» (3:0), а капитан команды Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом. Счет открыл Евгений Кузнецов.

Kuzy: «I'm bored let's do the goal scoring stuff already.» pic.twitter.com/IYXY3ywjnb