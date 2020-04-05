Овечкин продолжает делать сокрушительные силовые приемы. Даже в виртуальном хоккее

Телекомпания NBC Sports Washington в условиях пандемии коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. В очередном матче «Вашингтон» ведет у «Флориды» (3:0), а капитан команды Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом. Счет открыл Евгений Кузнецов.

Ovi joins the hit party! pic.twitter.com/MOMUbku29h — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) April 4, 2020

«And the game is just getting underwa-«



Kuzy: «I'm bored let's do the goal scoring stuff already.» pic.twitter.com/IYXY3ywjnb — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) April 4, 2020

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.