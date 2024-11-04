Овечкин продлил серию с заброшенными шайбами до четырех матчей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

Таким образом, 39-летний россиянин продлил результативную серию до четырех игр: на его счету 9 (5+4) очков.

В текущем сезоне Овечкин провел 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 14 (7+7) очков.