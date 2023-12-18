Овечкин продлил серию без голов до 13 матчей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться результативным действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1Б).

Таким образом, 38-летний россиянин продлил серию без заброшенных шайб до 13 матчей, что является его личным антирекордом. Последний раз капитан «Вашингтона» забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3).

На данный момент на счету Овечкина 17 (5+12) очков в 28 матчах сезона.