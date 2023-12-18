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Сегодня, 05:01

Овечкин продлил серию без голов до 13 матчей

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться результативным действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:1Б).

Таким образом, 38-летний россиянин продлил серию без заброшенных шайб до 13 матчей, что является его личным антирекордом. Последний раз капитан «Вашингтона» забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3).

На данный момент на счету Овечкина 17 (5+12) очков в 28 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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