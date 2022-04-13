Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (9:2).

36-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до пяти матчей, набрав 7 (4+3) очков. Также он забросил 14 шайб в последних 18 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провел 71 матч, в которых набрал 85 (46+39) очков.