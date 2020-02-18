Овечкин продлил безголевую серию. Видеообзор матча «Вегас» — «Вашингтон»
08:44
Официальный сайт НХЛ опубликовал видеообзор матча регулярного чемпионата «Вегас» — «Вашингтон» (3:2).
Российский форвард гостей Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Он не забил в пятом матче подряд. В активе защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова одно очко за результативный пас.
Евгений Кузнецов не играл из-за травмы. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.
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