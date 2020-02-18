Официальный сайт НХЛ опубликовал видеообзор матча регулярного чемпионата «Вегас» — «Вашингтон» (3:2).

Российский форвард гостей Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Он не забил в пятом матче подряд. В активе защитника «Кэпиталз» Дмитрия Орлова одно очко за результативный пас.

Евгений Кузнецов не играл из-за травмы. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.