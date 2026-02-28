Овечкин продлил безголевую серию до семи матчей

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился голами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:2).

40-летний россиянин продлил безголевую серию до семи игр. Последний раз он забивал 28 января в матче с «Сиэтлом» (1:5).

В этом сезоне Овечкин сыграл в 61 матче и набрал 48 (22+26) очков.

Российский форвард является рекордсменом лиги по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах — 919 голов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max