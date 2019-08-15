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Овечкин — про Панарина: «Молодец, добился всего сам»

15 августа 2019, 17:44
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», высказал свое отношение к форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину.

Последний заключил контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на общую сумму в 81,5 миллионов долларов.

— Большой контракт развязал Панарину руки и язык. Адекватные он деньги получает?

— Каждый человек может вести себя, как хочет. Рад, что он подписал такой контракт, молодец, добился всего сам. (Алексей Шевченко)

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