Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», высказал свое отношение к форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину.

Последний заключил контракт с клубом из Нью-Йорка на семь лет на общую сумму в 81,5 миллионов долларов.

— Большой контракт развязал Панарину руки и язык. Адекватные он деньги получает?

— Каждый человек может вести себя, как хочет. Рад, что он подписал такой контракт, молодец, добился всего сам. (Алексей Шевченко)