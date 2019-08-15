Овечкин — про окончание контракта с «Вашингтоном»: «Играть хочется как можно дольше»
15 августа 2019, 18:12
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», поделился мыслями по поводу своего будущего.
— В 2021 году у вас закончит контракт. Готовы вернуться на год в Россию ради Олимпиады?
— Много вариантов, но раскрывать ничего не буду. Все будет зависит, насколько я буду здоров и смогу ли я участвовать. Кому я буду нужен там, если не буду здоров? Пока два года потерплю.
— Недавно Сергей Федоров сравнил вас со здоровым быком.
— Самое главное — здоровье пока есть. Играть хочется как можно дольше, при этом не хочется обманывать хоккей, потому что моя семья столько в него вложила, столько мы прошли. (Алексей Шевченко)