Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, сделавший символическое вбрасывание в товарищеском матче «Авангард» - «Динамо», поделился мыслями по поводу своего будущего.

— В 2021 году у вас закончит контракт. Готовы вернуться на год в Россию ради Олимпиады?

— Много вариантов, но раскрывать ничего не буду. Все будет зависит, насколько я буду здоров и смогу ли я участвовать. Кому я буду нужен там, если не буду здоров? Пока два года потерплю.

— Недавно Сергей Федоров сравнил вас со здоровым быком.

— Самое главное — здоровье пока есть. Играть хочется как можно дольше, при этом не хочется обманывать хоккей, потому что моя семья столько в него вложила, столько мы прошли. (Алексей Шевченко)