Овечкин призвал поддержать Карлсона в голосовании на «Джеймс Норрис Трофи»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что его партнер по команде Джон Карлсон достоин «Джеймс Норрис Трофи». Он призвал поддержать хоккеиста в голосовании.

«Все должны голосовать за Джонни на «Норриса»! — написал Овечкин в Twitter. — Несомненно!»

Everybody need vote Johnny Norris!! No debate!!! https://t.co/eNap8KjzE4 — Alex Ovechkin (@ovi8) June 10, 2020

Джеймс Норрис Трофи (англ. James Norris Memorial Trophy) — приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.

Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.

Приз был подарен Лиге в 1953 году детьми покойного владельца и президента клуба «Детройт Ред Уингз» Джеймса Норриса.

30-летний Джон Карлсон в текущем сезоне провел 69 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 75 (15+60) очков.