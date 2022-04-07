Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» (4:3).

Третьей звездой был признан форвард «Лайтнинг» Росс Колтон. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой стал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 36-летний россиянин отметился голом и голевой передачей.

Возглавил тройку защитник Джон Карлсон. Он оформил дубль и сделал две голевые передачи.