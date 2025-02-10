Овечкин признан второй звездой матча «Вашингон» — «Юта»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 3-мя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:5 Б) и был признан второй звездой встречи.

Капитан «Кэпитаз» отдал результативные пасы на 13-й минуте 1-го периода, а также 5-й и 19-й минутах 3-го периода. В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 43 (26+17) очка за 39 матчей.

Первой звездой игры стал еще один нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, забросивший шайбы на 4-й минуте 1-го периода и 19-й минуте 3-го периода.

Третьей звездой встречи признан форвард «Юты» Дилан Гюнтер, поразивший ворота соперников на 3-й минуте 2-го периода.