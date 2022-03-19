Овечкин признан второй звездой матча с «Каролиной», Самсонов — третья звезда

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 Б).

36-летний россиянин забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм, а также реализовал победный буллит. Первой звездой признан форвард «Харрикейнз» Сет Джарвис, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов, отразивший 17 бросков.

В текущем сезоне Овечкин набрал 75 (39+36) очков в 61 матче, Самсонов в 34 матчах сделал три шатаута и пропустил 90 шайб при 90 процентах отраженных бросков.