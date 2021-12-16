Овечкин признан второй звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:5 ОТ).

Российский форвард открыл счет в этом матче. Для него это была 751-я шайба в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Также он записал в свой актив результативный пас.

Первой звездой дня признан форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт. Он сделал дубль в этой игре. Третья звезда — защитник «Чикаго» Калеб Джонс. Он забросил решающую шайбу в овертайме.