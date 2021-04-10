Овечкин признан второй звездой матча «Баффало» — «Вашингтон»
05:59
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Вашингтон» (3:4). Первой звездой стал защитник «Кэпиталз» Джастин Шульц, набравший 3 (1+2) очка.
Второй звездой признан российский нападающий Александр Овечкин, отметившийся одним голом. Замкнул тройку лучших форвард «Сэйбрз» Кейси Миттельштадт, на счету которого одна заброшенная шайба.
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