Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин признан второй звездой матча «Баффало» — «Вашингтон»

05:59
10 апреля. Александр Овечкин (слева). Фото nhl.com
10 апреля. Александр Овечкин (слева). Фото nhl.com
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Вашингтон» (3:4). Первой звездой стал защитник «Кэпиталз» Джастин Шульц, набравший 3 (1+2) очка.

Второй звездой признан российский нападающий Александр Овечкин, отметившийся одним голом. Замкнул тройку лучших форвард «Сэйбрз» Кейси Миттельштадт, на счету которого одна заброшенная шайба.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...