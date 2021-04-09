Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Бостон» (2:4). Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Россиянин отметился одной заброшенной шайбой.

Второй звездой встречи стал нападающий «Брюинз» Крэйг Смит, отметившийся голом и голевой передачей.Возглавил тройку лучших Брэд Маршанд, набравщий 2 (1+1) очка.