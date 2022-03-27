Овечкин признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси»

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

36-летний россиянин стал автором четвертой шайбы команды. Первой звездой признан форвард Никлас Бекстрем, вторая звезда — форвард Коннор Макмайкл.

В текущем сезоне Овечкин провел 65 матчей, в которых набрал 78 (42+36) очков.