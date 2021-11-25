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Овечкин признан третьей звездой матча с «Монреалем»

06:34
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).

Россиянин сделал три результативных передачи в игре против «Канадиенс».

Первая звезда матча — форвард «Вашингтона» Ник Дауд, на счету которого гол и результативная передача.

Вторая звезда — защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который сделал голевой пас и забросил одну шайбу.

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Иван Торопцев все материалы автора
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