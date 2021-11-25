Овечкин признан третьей звездой матча с «Монреалем»
06:34
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).
Россиянин сделал три результативных передачи в игре против «Канадиенс».
#ALLCAPS 3 ??'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) November 25, 2021
??: @JimmyDowder26
????: @JohnCarlson74
??????: @ovi8 #CapsHabs pic.twitter.com/ELUylFWrMh
Первая звезда матча — форвард «Вашингтона» Ник Дауд, на счету которого гол и результативная передача.
Вторая звезда — защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, который сделал голевой пас и забросил одну шайбу.
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