НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин признан третьей звездой матча с «Коламбусом»

06:05
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:5). Он отметился голом и голевой передачей.

Первой и второй звездами матча стали игроки «Блю Джэкетс». Голкипер Йоонас Корписало отразил 37 из 39 бросков по своим воротам, а нападающий Кэм Аткинсон? оформил дубль.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир