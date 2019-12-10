Овечкин признан третьей звездой матча с «Коламбусом»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:5). Он отметился голом и голевой передачей.

Первой и второй звездами матча стали игроки «Блю Джэкетс». Голкипер Йоонас Корписало отразил 37 из 39 бросков по своим воротам, а нападающий Кэм Аткинсон? оформил дубль.

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