Овечкин признан третьей звездой матча с «Айлендерс»

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

38-летний россиянин оформил дубль, забросив вторую шайбу в пустые ворота. Первой звездой признан вратарь «Кэпиталз» Хантер Шепард, отразивший 36 бросков. Вторая звезда — форвард Алексей Протас, забивший один гол.

В текущем сезоне Овечкин провел 13 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.