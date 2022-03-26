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Сегодня, 05:23

Овечкин признан третьей звездой матча «Баффало» — «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Вашингтон» (3:4 Б).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он отметился одним голом и победным буллитом.

Второй звездой стал защитник «Сэйбрз» Расмус Дахлин. Он отметился броском и двумя блок-шотами.

Возглавил тройку лучших нападающий «Сэйбрз» Джефф Скиннер. На его счету две заброшенные шайбы.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 64 42 22 91
2 Питтсбург 66 39 27 88
3 Рейнджерс 65 41 24 87
4 Вашингтон 66 36 30 82
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 64 21 43 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 64 45 19 95
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
6 Виннипег 65 30 35 70
7 Чикаго 65 24 41 57
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 66 35 31 79
3 Эдмонтон 65 36 29 77
4 Вегас 67 35 32 74
5 Ванкувер 66 31 35 71
6 Анахайм 66 27 39 65
7 Сан-Хосе 64 28 36 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
16.03
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21.03
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26.03
27.03
28.03
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30.03
31.03
26.03 02:00
Баффало – Вашингтон
 3 : 4 Б
26.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 5 : 1
26.03 03:00
Виннипег – Коламбус
 4 : 3 ОТ
26.03 04:00
Калгари – Аризона
 - : -
26.03 04:00
Колорадо – Филадельфия
 - : -
26.03 19:30
Бостон – Айлендерс
- : -
26.03 19:30
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
26.03 20:30
Даллас – Ванкувер
 - : -
26.03 22:00
Вегас – Чикаго
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 64 95
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 90
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 63 88
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 58 46
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
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