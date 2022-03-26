Овечкин признан третьей звездой матча «Баффало» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Вашингтон» (3:4 Б).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он отметился одним голом и победным буллитом.

Второй звездой стал защитник «Сэйбрз» Расмус Дахлин. Он отметился броском и двумя блок-шотами.

Возглавил тройку лучших нападающий «Сэйбрз» Джефф Скиннер. На его счету две заброшенные шайбы.