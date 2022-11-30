Овечкин признан первой звездой встречи с «Ванкувером»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1).

37-летний россиянин отметился дублем в этой встречи. Второй звездой признан защитник Джон Карлсон, который забил один гол. Третья звезда — автор единственного гола «Кэнакс» Нильс Хегландер.

В текущем сезоне Овечкин провел 24 матча в НХЛ, в которых набрал 23 (13+10) очка.