Овечкин признан первой звездой матча «Юта» — «Вашингтон», Мирошниченко — третьей

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Юта» — «Вашингтон» (4:7).

Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 40-летний россиянин оформил хет-трик. На его счету теперь 29 голов в этом сезоне, 926 — в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и 1003 — в НХЛ с учетом плей-офф.

Второй звездой стал форвард «Маммот» Дилан Гюнтер, который оформил дубль.

Третья звезда — российский нападающий «Кэпс» Иван Мирошниченко. 22-летний россиянин забросил две шайбы и набрал первые два очка в этом сезоне (в шести матчах).