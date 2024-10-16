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Сегодня, 04:54

Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Вегас»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:2).

Российский форвард сделал две результативные передачи и достиг отметки в 700 голевых пасов за карьеру в лиге.

Второй звездой встречи стал защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран, забивший один гол.

Третья звезда матча — голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший 24 из 26 бросков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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