Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).

Форвард сделал дубль и достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ. 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил свое отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 37 шайб.

Второй звездой встречи стал нападающий «Вашингтона» Алексей Протас, набравший 3 (1+2) очка.

Третья звезда матча — форвард «Рейнджерс» Филип Хытил, забивший 1 гол.