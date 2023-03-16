Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Баффало»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Баффало» (5:4 Б).

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 37-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Ти Джей Оши, который набрал 2 (1+1) очка и реализовал свою попытку в серии буллитов.

Замкнул тройку лучших форвард «Сэйбрз» Пейтон Кребс, сделавший две голевые передачи.