Овечкин признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).
36-летний россиянин набра 3 (2:1) очка и приблизился к абсолютному рекорду Дэйва Андрейчука по голам в большинстве (274 шайбы). Овечкину осталось до него еще две шайбы.
Второй звездой признан защитник Джон Карлсон, который отдал две результативные передачи и вышел на третье место в истории «Вашингтона» по голевым пасам (420), превзойдя результат Михала Пивоньки.
Замкнул тройку лучших нападающий Конор Шири. Он забросил две шайбы.
Овечкин в этом сезоне набрал 29 (14+15) очков в 18 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардирови и второе — в списке снайперов лиги.
#ALLCAPS 3 ??'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) November 21, 2021
??: @ovi8
???: @JohnCarlson74
???: @csheary13 #CapsSharks pic.twitter.com/jL91xiFMOQ
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