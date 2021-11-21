Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).

36-летний россиянин набра 3 (2:1) очка и приблизился к абсолютному рекорду Дэйва Андрейчука по голам в большинстве (274 шайбы). Овечкину осталось до него еще две шайбы.

Второй звездой признан защитник Джон Карлсон, который отдал две результативные передачи и вышел на третье место в истории «Вашингтона» по голевым пасам (420), превзойдя результат Михала Пивоньки.

Замкнул тройку лучших нападающий Конор Шири. Он забросил две шайбы.

Овечкин в этом сезоне набрал 29 (14+15) очков в 18 матчах. Он занимает третье место в гонке бомбардирови и второе — в списке снайперов лиги.