Овечкин признан первой звездой матча с «Ванкувером»

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4).

37-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка. Второй звездой признан защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон, у которого 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Овечкин провел 4 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков.