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Сегодня, 05:13

Овечкин признан первой звездой матча с «Ванкувером»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (6:4).

37-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка. Второй звездой признан защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон, у которого 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Овечкин провел 4 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
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Артемий Панарин

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Коннор Макдэвид

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И Г
Нино Нидеррайтер

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 4 4
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Тампа-Бэй

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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