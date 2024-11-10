Овечкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»
НХЛ объявила лучших игроков встречи «Сент-Луис» — «Вашингтон» (1:8) в регулярном чемпионате.
Первой звездой матча признан форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету российского нападающего две шайбы.
Второй звездой встречи стал вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, который отразил 24 броска из 25. Третьей звездой матча признан форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл — автор двух голов.
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|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3 Б
|10.11
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|1 : 8
|10.11
|03:00
|
Детройт – Рейнджерс
|0 : 4
|10.11
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|10.11
|04:00
|
Нэшвилл – Юта
|- : -
|10.11
|05:00
|
Лос-Анджелес – Коламбус
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|10.11
|05:00
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Колорадо – Каролина
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|06:00
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Ванкувер – Эдмонтон
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