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Сегодня, 06:09

Овечкин признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Руслан Минаев
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НХЛ объявила лучших игроков встречи «Сент-Луис» — «Вашингтон» (1:8) в регулярном чемпионате.

Первой звездой матча признан форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. На счету российского нападающего две шайбы.

Второй звездой встречи стал вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, который отразил 24 броска из 25. Третьей звездой матча признан форвард «Кэпиталз» Коннор Макмайкл — автор двух голов.

Александр Овечкин
Коннор Макмайкл
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 12 10 2 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 12 5 7 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 15 7 8 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 9 5 20
2 Лос-Анджелес 15 8 7 19
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
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15.11
10.11 02:00
Флорида – Филадельфия
 4 : 3 Б
10.11 03:00
Торонто – Монреаль
 4 : 1
10.11 03:00
Сент-Луис – Вашингтон
 1 : 8
10.11 03:00
Детройт – Рейнджерс
0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 3 ОТ
10.11 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
10.11 04:00
Нэшвилл – Юта
 - : -
10.11 05:00
Лос-Анджелес – Коламбус
 - : -
10.11 05:00
Колорадо – Каролина
 - : -
10.11 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 - : -
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