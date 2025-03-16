Овечкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:1).

39-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка. Второй звездой признан форвард «Кэпиталз» Том Уилсон, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — форвард «Шаркс» Майкл Селебрини, у которого забитый гол.

В текущем сезоне Овечкин провел 51 матч, в которых набрал 55 (34+21) очков. Сейчас в активе российского нападающего 887 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему нужно забить еще 8 голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894 шайбы).