Овечкин признан первой звездой матча с «Монреалем»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ1).

39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка, в том числе забив победный гол. Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон, отразивший 33 броска из 35. Третья звезда — форвард канадской команды Ник Сузуки, забросивший одну шайбу.

На счету Овечкина 144 (74+70) набранных очка в 152 матчах плей-офф НХЛ.