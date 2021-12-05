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Овечкин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

05:40
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:1).

36-летний россиянин стал автором победной шайбы. Второй звездой признан белорусский форвард Алексей Протас, который открыл счет в матче, третья звезда — форвард «Блю Джэкетс» Эрик Робинсон.

Для Овечкина эта шайба стала 750-й в лиге. На его счету 39 (20+19) очков в 25 матчах в текущем сезоне.

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Сергей Разин все материалы автора
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