Овечкин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:1).

36-летний россиянин стал автором победной шайбы. Второй звездой признан белорусский форвард Алексей Протас, который открыл счет в матче, третья звезда — форвард «Блю Джэкетс» Эрик Робинсон.

Для Овечкина эта шайба стала 750-й в лиге. На его счету 39 (20+19) очков в 25 матчах в текущем сезоне.