Овечкин признан первой звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Вашингтон» (0:1 ОТ).
Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний россиянин стал автором единственного гола. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб.
Второй звездой стал голкипер «Сенаторз» Леэви Мериляйнен, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Замкнул тройку вратарь «Кэпс» Логан Томпсон, сделавший 24 сэйва.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|45
|30
|15
|65
|2
|Нью-Джерси
|47
|26
|21
|58
|3
|Каролина
|45
|26
|19
|55
|4
|Коламбус
|45
|22
|23
|50
|5
|Филадельфия
|46
|20
|26
|46
|6
|Рейнджерс
|44
|21
|23
|45
|7
|Питтсбург
|46
|18
|28
|44
|8
|Айлендерс
|44
|17
|27
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|46
|28
|18
|58
|2
|Флорида
|46
|26
|20
|55
|3
|Тампа-Бэй
|43
|24
|19
|51
|4
|Бостон
|46
|22
|24
|49
|5
|Оттава
|44
|22
|22
|48
|6
|Монреаль
|44
|22
|22
|48
|7
|Детройт
|44
|21
|23
|46
|8
|Баффало
|44
|17
|27
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|31
|15
|65
|2
|Миннесота
|45
|27
|18
|58
|3
|Даллас
|44
|28
|16
|57
|4
|Колорадо
|45
|27
|18
|55
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|44
|15
|29
|37
|8
|Чикаго
|45
|14
|31
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|29
|15
|61
|2
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|59
|3
|Лос-Анджелес
|41
|24
|17
|53
|4
|Калгари
|44
|21
|23
|49
|5
|Ванкувер
|43
|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|45
|18
|27
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|34
Результаты / календарь
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20.01
21.01
22.01
|17.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|17.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3 Б
|17.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|2 : 5
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|4 : 1
|17.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|0 : 1 ОТ
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 5
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 1
|17.01
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|2 : 1
|17.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|1 : 3
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 2 Б
|17.01
|05:00
|
Юта – Рейнджерс
|3 : 5
|17.01
|05:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|3 : 4
|17.01
|06:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
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