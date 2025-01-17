Овечкин признан первой звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Оттава» — «Вашингтон» (0:1 ОТ).

Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. 39-летний россиянин стал автором единственного гола. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб.

Второй звездой стал голкипер «Сенаторз» Леэви Мериляйнен, который отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Замкнул тройку вратарь «Кэпс» Логан Томпсон, сделавший 24 сэйва.