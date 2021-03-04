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Овечкин признан первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон»

06:13
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Бостон» — «Вашингтон» (1:2 Б). Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, отметившийся пятью бросками по воротам соперника, шестью силовыми приемами и двумя удалениями.

Второй звездой стал вратарь «Брюинз» Туукка Раск, отразивший 27 из 28 бросков по воротам. Замкнул тройку голкипер «Кэпс» Витек Ванечек, сделавший 18 сэйвов.

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