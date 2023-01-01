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Сегодня, 12:51

Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня НХЛ.

37-летний капитан столичной команды оформил хет-трик в матче с «Монреалем» (9:2). Второй звездой признан форвард «Баффало» Алекс Так, который набрал 4 (2+2) очка в игре с «Бостоном» (4:3 ОТ). Третьей звездой стал нападающий «Тампы» Алекс Киллорн, забивший победный гол в матче против «Аризоны» (5:3).

В текущем сезоне Овечкин провел 39 матчей, в которых набрал 45 (26+19) очков.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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