Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

36-летний россиянин в матче с «Баффало» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом (741). Впереди только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Кроме того, Овечкин отдал 600-ю голевую передачу и вышел на пятое место среди россиян по ассистам в НХЛ, опередив Алексея Ковалева. Также он вернулся на чистое первое место в списке лучших снайперов сезона (11 голов).

Второй звездой дня признан нападающий «Лос-Анджелеса» Филлип Дано, набравший 3 (2+1) в матче с «Торонто» (5:1).

Замкнул тройку лучших игроков дня российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. В матче с «Флоридой» он отдал две голевые передачи.