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Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

10:24
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Первой звездой дня в НХЛ признан форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Нападающий сделал хет-трик в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2). Теперь у него 698 голов в НХЛ. Также он забросил 110-ю победную шайбу за карьеру в лиге. По этому показателю он вышел на четвертое место.

Вторая звезда дня — вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс. Латвийский голкипер сделал щатаут в матче с «Флоридой» (1:0), выйдя в лидеры лиги по этому показателю (четыре шатаута). Он отразил 32 броска.

Третья звезда дня — форвард «Колорадо» Андре Бураковски. В активе шведа 4 (1+3) очка в матче с «Баффало» (6:1).

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