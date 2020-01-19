Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги. В матче с «Айлендерс» (6:4) он оформил хет-трик и обошел Марио Лемье в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ и сравнялся со Стивом Айзерманом.

При этом хет-трик стал вторым подряд для Овечкина.

Второй звездой дня признан нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз. У него две шайбы и две передачи во встрече с «Торонто» (6:2).

Замкнул тройку лучших вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин. В игре с «Нью-Джерси» (5:0) он отразил 41 бросок.