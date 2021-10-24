Овечкин признался, что получает удовольствие от игры с Кузнецовым

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что ему нравится играть со своим партнером по команде Евгением Кузнецовым.

«Он вроде как вернулся, он на правильном пути, — цитирует Овечкина журналист The Washington Post Саманта Пелл. — Это хорошо и для нас, и для него. От игры с ним получаешь удовольствие. Приятно видеть его улыбку и видеть то, что он может делать на льду».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:4 ОТ) Овечкин и Кузнецов забросили по одной шайбе. В активе Александра также результативная передача.